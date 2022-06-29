За время войны украинский бизнес международного гиганта Henkel "Хенкель Баутехник (Украина)" реализовал гуманитарные проекты на сотни миллионов гривень, помогал пострадавшим общинам и сотрудникам.

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал Василий Дудник, генеральный менеджер компании "Хенкель Баутехник (Украина)", известной по товарам для строительства и ремонта Ceresit. По словам руководителя компании, деятельность ее четырех заводов, которые расположены на территории Украины, была приостановлена в первый же день войны. Все усилия сосредоточили на вопросах безопасности сотрудников и помощи тем, кто в ней нуждается.

"С первых часов войны были приняты важные решения: полная выплата зарплат на три месяца вперед – этим мы помогли коллегам и их семьям организовать релокацію в безопасные места, чтобы люди имели все необходимое. Более 600 сотрудников получили единоразовую финансовую помощь независимо от места пребывания – и те, кто оставался в Украине, и те, кто решил поехать. Компания помогла оплатить проживание в Украине и за рубежом. На финансовую помощь коллегам содействие в релокации и их обустройство на местах компания направила за все время почти 34 млн грн.", – рассказал Василий Дудник.

По его словам, пакет гуманитарных инициатив компании для пострадавших от войны достигает сотен миллионов гривен. Помощь оказывали с первых дней военного противостояния.

"Пакет помощи для Украины от штаб-квартиры Henkel поступил в первые 48 часов войны – почти 44 млн грн. на гуманитарные миссии и поддержку сотрудников. Впоследствии его расширили до почти 170 млн грн. Около 80 млн грн. – это финансирование гуманитарных проектов и передача продукции для поддержки пострадавших и беженцев", – рассказал генеральный менеджер "Хенкель Баутехник (Украина)".

На западе Украины, где расположено одно из производств продукции бренда Ceresit, волонтеры компании создали временное убежище для беженцев в собственных административно-производственных зданиях. Со складов компании по всей Украине "Хенкель Баутехник" передавал на гуманитарные проекты все нужные запасы: готовая продукция и упаковочные материалы отдали волонтерам для помощи пострадавшим общинам для возведения защитных укреплений социально важных объектов, ремонта больниц и жилья для беженцев.

Значительную поддержку украинцам по собственной инициативе украинцам оказывали сотрудники "Хенкель" из европейских стран. Там люди собрали для помощи Украине около 100 тысяч евро, а Фонд имени основателя компании Фрица Хенкеля поддержал такую инициативу – удвоил эту сумму до 200 тысяч евро. Все средства поступили на гуманитарные нужды.

По словам Василия Дудника, "Хенкель Баутехник (Украина)" предоставит Украине помощь для послевоенного восстановления, в частности предложит новые уникальные продукты для ремонта, восстановления разрушенного и создания новых объектов, в том числе современные технологические решения в сфере термомодернизации, чтобы помочь украинцам, общинам и бизнесу экономить энергоносители.

"Главная наша идея — внедрение в Украине современных технологий, обеспечение качественными материалами и поддержка инженерным и инновационным опытом "Хенкель Баутехник", – рассказал Василий Дудник, генеральный менеджер "Хенкель Баутехник (Украина)". – Дополнительно хочу отметить, что компания приняла решение о пожертвовании широкого спектра строительной продукции Ceresit на сумму около 40 млн грн. для обновления объектов социальной инфраструктуры после завершения боевых действий".

Возобновление работы двух из четырех заводов "Хенкель Баутехник" на безопасных территориях Украины – также вклад компании в поддержку экономики страны.

Международная компания Henkel — один из первых глобальных бизнес-лидеров, который осудил войну РФ против Украины, поддержал призыв международного сообщества вывести войска с территории Украины, а впоследствии объявил о выходе и прекращении бизнеса в РФ.