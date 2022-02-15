Всего с начала запуска программы на карточки украинцев перечислено 8,6 млрд грн.

На сегодня программой "еПоддержка" воспользовались уже более 8,6 млн украинцев, и менее чем за два месяца украинцы купили книг на 1 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Как отмечается, в целом с начала запуска программы на карточки украинцев перечислено 8,6 млрд грн, а 3 млрд грн из полученных средств граждане уже потратили.

"Безусловным лидером по расходам средств, которые граждане получили за вакцинацию, является приобретение книг. Менее чем за два месяца украинцы купили книг на 1 млрд грн. Это существенная поддержка для издательского бизнеса", - сообщили в МКИП.

Среди самых популярных видов расходов: книжные магазины – 1 млрд грн; кинотеатры – 658 млн грн; театры, концерты и развлекательные услуги – 341 млн грн.

Напомним, что с 14 февраля украинцы в возрасте от 60 лет смогут потратить средства, начисленные по программе "еПоддержка", на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сейчас более 3,5 млн граждан старше 60 лет, уже имеют "зеленый" сертификат вакцинации от Covid-19.

С 14 марта люди с инвалидностью I и II групп также смогут потратить полученные в рамках программы средства на социальные нужды, в частности на лекарства и коммунальные платежи.

С 14 марта все украинцы, имеющие бустерную прививку от COVID-19, смогут получить дополнительные 500 грн.