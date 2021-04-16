Десятки "тянучек" с утра наблюдается в центре столице.

В пятницу утром, 16 апреля, в Киеве затруднено движение по мостам, основным магистралям и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах наблюдаются многочисленные пробки.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на мостах в Киеве

Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоНа мостах в Киеве с утра традиционно образовались пробки.

«Тянучки» разной плотности наблюдаются на Северном, Дарницком мостах, на мосту Метро мосту Патона. Особенно сложная ситуация на Южном мосту.

Ситуация на Правом берегу в Киеве

Также традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.

В частности, увязнуть в многокилометровых пробках можно на Набережном шоссе, проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, на Кольцевой дороге, а также на улицах Богатырской, Набережно-Крещатицкой.

Ситуация на Левом берегу в Киеве

Как и всегда, на левобережном массиве наблюдается меньше пробок.

Затруднено движение на основных магистралях – по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности, Броварскому проспекту и прилегающим к ним улицам.

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Автор: Катерина Шварц