В пятницу утром, 16 апреля, в Киеве затруднено движение по мостам, основным магистралям и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах наблюдаются многочисленные пробки.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Ситуация на мостах в Киеве
Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоНа мостах в Киеве с утра традиционно образовались пробки.
«Тянучки» разной плотности наблюдаются на Северном, Дарницком мостах, на мосту Метро мосту Патона. Особенно сложная ситуация на Южном мосту.
Ситуация на Правом берегу в Киеве
Также традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.
В частности, увязнуть в многокилометровых пробках можно на Набережном шоссе, проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, на Кольцевой дороге, а также на улицах Богатырской, Набережно-Крещатицкой.
Ситуация на Левом берегу в Киеве
Как и всегда, на левобережном массиве наблюдается меньше пробок.
Затруднено движение на основных магистралях – по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности, Броварскому проспекту и прилегающим к ним улицам.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram