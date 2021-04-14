Множество пробок с утра образовалось в центре Киева.

В среду утром, 14 апреля, в Киеве затруднено движение по мостам, основным магистралям и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах наблюдаются многочисленные пробки.

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Ситуация на мостах в Киеве

На мостах в Киеве с утра традиционно образовались пробки.

«Тянучки» разной плотности наблюдаются на Северном, Дарницком мостах и на мосту Метро. Свободнее движение на данный момент по Южному мосту.

Ситуация на Правом берегу в Киеве

Традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.

Увязнуть в многокилометровых пробках можно на Набережном шоссе, проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, на Кольцевой дороге, а также на улицах Богатырской, Набережно-Крещатицкой.

Ситуация на Левом берегу в Киеве

Как и всегда, на левобережном массиве наблюдается меньше пробок.

Затруднено движение на основных магистралях – по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности, Броварскому проспекту и прилегающим к ним улицам. На Броварском проспекте – ситуация особенно сложная.

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Автор: Катерина Шварц