В среду утром, 14 апреля, в Киеве затруднено движение по мостам, основным магистралям и по некоторым прилегающим к ним улицам. На дорогах наблюдаются многочисленные пробки.
Читайте такжеЛокдаун 2.0. Как власти для выводов года не хватилоОб этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Ситуация на мостах в Киеве
На мостах в Киеве с утра традиционно образовались пробки.
«Тянучки» разной плотности наблюдаются на Северном, Дарницком мостах и на мосту Метро. Свободнее движение на данный момент по Южному мосту.
Ситуация на Правом берегу в Киеве
Традиционно множество пробок с утра образовалось в центре Киева.
Увязнуть в многокилометровых пробках можно на Набережном шоссе, проспектах Победы, Валерия Лобановского, Степана Бандеры, на Кольцевой дороге, а также на улицах Богатырской, Набережно-Крещатицкой.
Ситуация на Левом берегу в Киеве
Как и всегда, на левобережном массиве наблюдается меньше пробок.
Затруднено движение на основных магистралях – по Дарницкому шоссе, проспекту Соборности, Броварскому проспекту и прилегающим к ним улицам. На Броварском проспекте – ситуация особенно сложная.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram