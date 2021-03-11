Огромная пробка тянется от въезда в Киев на Житомирском шоссе через проспект Победы.

C утра 11 марта самые сильные пробки в Киеве возникли в центре и на важных въездах в город. Кроме того, на дорогах этим утром произошло более десятка аварий.

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По данным карт Google, движение сильно осложнено на Русановском мосту (перед мостом Метро) в направлении правого берега. Аналогичная ситуация – на мосту Патона и Дарницком мосту. Перед Южным мостом транспорт двигается очень медленно.

На правом берегу большие пробки тянутся по проспекту Степана Бандеры и улице Елены Телиги. Сильно осложнено движение вдоль Днепра – на улицах Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе.

Огромная пробка тянется от въезда в Киев на Житомирском шоссе через проспект Победы – к станции метро «Берестейская». В районе станции «Святошин» произошло ДТП. Движение также осложнено на проспекте академика Паладина.

В центре Киева пробки возникли на бульваре Тараса Шевченко, в районе Бессарабского рынка, на улицах Бассейной и бульваре Леси Украинки. Сильно осложнен проезд на Владимирском узвозе и улице Большой Житомирской.

На левом берегу Киева движение осложнено в районе Троещинского рынка – на улице Теодора Драйзера произошло две аварии. ДТП также произошло на улице Братиславской, в районе станции Метро Черниговская.

На Харьковском шоссе также возникла крупная пробка, два ДТП произошло в районе Дарницкого кладбища.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного простаивания в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17:00-19:00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинуть город либо же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах скапливается максимальное количество транспорта.

День поездки. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные либо возвращаются с них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Следовательно, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода . Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

. Дождь либо снег значительно усложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние ввиду частых подтоплений либо снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них. Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, либо вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед . Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу. Местоположение работы . Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод сменить ее.

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Автор: Дмитрий Захаров