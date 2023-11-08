Особое внимание женщин привлекает пилотирование беспилотников, которое считается одинаково доступным для обоих полов и крайне важным для военных операций.

В условиях затянувшихся боев с Россией Украина активно привлекает женщин в ряды вооруженных сил. Волонтерские группы проводят тренинги по огневой подготовке и ведению городского боя, чтобы подготовить женщин к возможной службе на передовой.

Как пишет The New York Times, эти инициативы осуществляются в условиях, когда Украина сталкивается с необходимостью пополнения своих боевых сил, в значительной степени опирающихся на собственное население, в отличие от более многочисленных российских возможностей.

Несмотря на отсутствие призыва женщин в армию, Украина требует от тех, кто имеет медицинское образование, зарегистрироваться для прохождения потенциальной службы. Министерство обороны также предпринимает шаги по улучшению условий службы женщин, например, выдает женское обмундирование и бронежилеты.

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Особое внимание женщин привлекает пилотирование беспилотников, которое считается одинаково доступным для обоих полов и крайне важным для военных операций. Около трети женщин, прошедших обучение на операторов беспилотников, поступили на службу в армию. Тренинги для всех женщин, в которых уже приняли участие около 200 человек, направлены на то, чтобы дать им возможность поступить на военную службу, если они захотят.

Украинские женщины в армии - детали

В украинских вооруженных силах расширен перечень должностей, которые могут занимать женщины, включая боевые, а также увеличен предельный возраст призывниц с 40 лет до 60 лет, как и для мужчин. В настоящее время в армии служит около 43 000 женщин, что примерно на 40 процентов больше, чем в 2021 году.

Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо, прокомментировал информацию о том, что якобы на военную службу будут призывать всех граждан, включая женщин.

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