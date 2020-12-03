Львовские спасатели отыскали в горах туристов, которые потерялись после того, как парень сделал девушке предложение.
Читайте такжеВ Кривом Роге во время присяги сразу двое военных сделали предложения возлюбленным (фото)Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины во Львовской области.
1 декабря в 17:54 спасателям сообщили, что в селе Славское Сколевского района на горе «Погар» заблудились туристы.
К месту вызова немедленно выехали спасатели Славской поисково-спасательной группы отряда технической службы ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Как выяснилось, туристы это молодая пара – 24-летний парень и 17-летняя девушка, жители г. Радехов. С потерявшимися туристами был телефонная связь, их удалось быстро найти, сориентировать и при помощи звуковых сигналов автомобиля вывести к подножию горы. В медицинской помощи они не нуждались.
Как пишет ZAXID.NET на вершине горы парень сделал девушке предложение. Потом пара заблудилась и около часа ходила по горному лесу.
«Молодой человек решил сделать любимой сюрприз – на горной вершине Погар предложить выйти за него замуж. Вчера подъемники не работали, поэтому они туда пошли пешком», – рассказывают спасатели.
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