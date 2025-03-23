"Ролло" подчеркивает, что нужно развивать экономику и переводить ее на военные рельсы.

Отвечая на вопрос о том, как преодолеть пропасть между военнослужащими и гражданскими, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко отметил, что для этого государство должно "полностью включиться в войну".

"Всеобщая мобилизация всех и всего. Мы не можем надеяться на кого-то. Никто не будет отстаивать наши интересы как мы... Нам нужно развивать экономику, переводить ее на военные рельсы. Нам нужна всеобщая мобилизация. Настоящая всеобщая мобилизация, а не заигрывание", - сказал "Ролло" в интервью "Армия TV".

Так, добавил он, весь ресурс государства должен быть направлен только на одно. "Выполним поставленные задачи. А победа - для нас будет победой - это сохранение суверенитета, сохранение государства", - подчеркнул военнослужащий.

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В то же время, отметил Горбатенко, "не обязательно государство должно быть в тех формах, в которых оно было в начале, в 91-м, - нет". "Главное - это сохранить ключевые промышленные районы, сохранить суверенитет и сохранить государственность. И в дальнейшем, соответственно, готовиться к следующему "туру", - подчеркнул он и добавил, что России "нужна Украина".

Другие новости о войне и мобилизации

Как сообщалось, издание Bloomberg отмечает, что Соединенные Штаты Америки нацелены достичь соглашения о перемирии между Россией и Украиной менее чем за месяц - до Пасхи, 20 апреля.

Впрочем, по словам источников издания, сроки могут быть сдвинуты из-за большого разрыва между позициями двух сторон.

Кроме того, другой "Азовец" объяснил, почему украинцы готовы тонуть в Тисе вместо того, чтобы защищать Украину. По его словам, медленные темпы мобилизации связаны с провалом информационной политики.

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