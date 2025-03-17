Он отметил, что к ним в подразделение добровольцев приходит все меньше.

В Украине добровольцев, которые готовы идти служить в армию, становится все меньше. А медленные темпы мобилизации связаны с провалом информационной политики.

Такое мнение высказал "азовец" Андрей Кориневич с позывным "Корень" в интервью Суспільному. За его плечами - почти 10-летняя служба в "Азове", к которому он присоединился еще студентом в начале АТО. Полномасштабное вторжение РФ застало военного в Мариуполе. Там и попал в российский плен, а после освобождения вернулся на службу в "Азов". В течение последнего года боец ищет в Ивано-Франковской области мотивированных мужчин, которые готовы стать на защиту Украины.

Военный рассказал, что к ним в подразделение приходят добровольцы, потому что там их обучают, но с каждым днем их становится все меньше. "Мобилизация нужна, нам нужны люди в армии, потому что, к большому сожалению, солдаты гибнут, война не останавливается. У нас люди готовы выезжать, тонуть в Тисе вместо того, чтобы защищать свою Родину", - высказался Кориневич.

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Военный считает, что одной из основных причин этого является провал информационной политики.

"Наша большая проблема с 2014 года - это провал пропаганды. У нас нет правильных мотивационных роликов, мотивационных фильмов. Мы над этим работаем? Да, работаем, но недостаточно. Люди готовы останавливать голыми руками военных с ТЦК, чем идти защищать страну", - сказал "Корень".

Мобилизация в Украине

13 марта Верховная Рада приняла закон, который позволит выйти из тени тем гражданам, которые вовремя не обновили данные для воинского учета.

Напомним, что до 16 июля 2024 годавоеннообязанные украинцы от 18 до 60 лет должны были обновить учетные данные и получить QR-код по которому проводится идентификация личности. Около 10-15% военнообязанных все еще это не сделали, в том числе те, кто находится за границей или имеет ограниченную пригодность.

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