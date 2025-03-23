Не отличишь в мультикаме: в 3 ОШБр объяснили, почему бывшие заключенные готовы рисковать

"Ролло" отмечает, что во многих случаях бывшие заключенные проявляют себя эффективнее.

Бывшие заключенные когда-то уже пошли на риск, значит, они готовы рисковать еще и способны на поступок. Об этом в интервью "Армия TV" сказал Петр "Ролло" Горбатенко, начальник штаба Третьей отдельной штурмовой бригады.

На вопрос, как проявляют себя бывшие заключенные и действительно ли они часто бывают эффективнее других военнослужащих, "Ролло" отметил: "Не то, чтобы говорить, что они эффективнее, - они же такие же люди, с теми же проблемами".

В то же время он отметил, что "большинство людей, которые оказались там (в тюрьме - УНИАН), - они уже когда-то пошли на риск".

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"В большинстве случаев туда просто так не попадают. Они уже пошли на риск. Значит, они уже готовы рисковать. Значит, они способны на поступок. Не важно, какой, не будем сейчас говорить, какой это был поступок. Но они способны. Значит, у них уже склад характера другой, чем у рядового гражданина... И поэтому во многих случаях они проявляют себя эффективнее", - сказал военнослужащий.

На уточнение относительно того, что обычно из бывших заключенных формируют отдельные подразделения, Горбатенко рассказал, что у себя они таких людей полностью интегрировали в отдельные подразделения.

"Интегрировали. Абсолютно они растворились. Не надо за ними ни отдельного надзора, не нужно к ним какого-то отдельного отношения. Нет. Они полностью растворились в коллективе и отдаются на полную своему коллективу", - сказал он.

Впрочем, отметил "Ролло", есть и отдельные случаи относительно того, что "не все честные люди, которые идут оттуда воевать". "Но это единицы. Обычно эти люди абсолютно интегрируются в коллектив и становятся его частью, растворяются, выполняют задачи. Их даже не отличишь, когда они надевают мультикам", - сказал военнослужащий.

Война в Украине - мобилизация осужденных

Как сообщал УНИАН, в рядах Сил обороны Украины воюют тысячи бывших заключенных, которые добровольно решили присоединиться к войску.

Украинский военнослужащий, командир 1-й роты 2 ШБ 3 ОШБр с позывным "Мося" рассказал, что добровольцы, которые присоединились к войску из мест лишения свободы, в основном проявляют себя максимально положительно.

По словам военнослужащего, конкретно в его бригаде бывшие осужденные не участвуют в боях как отдельное подразделение. Хотя в некоторых бригадах сформировались батальоны под названием "Шквал" - воюют они отдельно.

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