Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как письменно, так и в электронном виде с использованием системы "ШЛЯХ" через сервис "Заявка на пересечение 18–60".

Правительство упростило порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Соответствующее решение, принятое для устройства международной логистики, касается как водителей грузовиков, так и железнодорожного транспорта.

Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры.

"Речь идет о бронировании водителей, которые осуществляют: международные грузовые перевозки; перевозки для нужд Вооруженных сил Украины; перевозки медицинских грузов; грузов гуманитарной помощи", – рассказали в МИУ.

Для получения соответствующего решения перевозчик должен обратиться с данными о водителях либо в Мининфраструктуры, либо в областные и городские военные администрации.

Автоперевозчики, имеющие лицензию на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок, могут подать уведомление как письменно, так и в электронном виде с использованием системы "ШЛЯХ" через сервис "Заявка на пересечение 18–60".

"Министерство инфраструктуры обязуется оформлять все необходимые документы в течение двух часов с момента получения сообщения от перевозчика. Обращаем внимание, что ответственность за возвращение водителя на территорию Украины после выполнения перевозки лежит на перевозчике", - отметили в МИУ.

По всем вопросам организации перевозок гуманитарных грузов через государственную границу и внутри страны можно обращаться на многоканальную телефонную линию ежедневно с 08:00 до 17:00: + 38 (044) 334 43 04.

Обращение в Мининфраструктуры по бронированию военнообязанных водителей следует отправлять письмом по электронному адресу: [email protected]. Письмо должно быть в формате .pdf и word, с указанием следующей информации: ФИО, года рождения, должности, военного звания, военно-учетной специальности и ее №; наименования и адреса предприятия, учреждения, организации; названия территориального центра и социальной поддержки (по месту расположения, предприятия, учреждения, организации); названия территориального центра и социальной поддержки (по месту нахождения военнообязанного на военном учете).