Харьковская область готова принять пострадавших вследствие пожаров на Востоке Украины

Сегодня, 8 июля, по состоянию на 9:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Пострадавших в результате лесных пожаров на Луганщине готовы временно разместить в Харьковской области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает Суспільне.

Он отметил, что речь о местных благотворителях, которые высказались за такую инициативу. Однако тип жилья будет зависеть от количества пострадавших.

Читайте такжеГлавные новости Украины 8 июля: лесные пожары на Луганщине и дело против Порошенко

«Мы определимся. Ко мне уже обратились некоторые благотворители, которые готовы разместить людей за собственные средства. Это, скорее всего, будут спонсоры», – сказал он.

Ранее в Офисе президента подтвердили, что Харьковщина готова предоставить временное жилье для жителей пострадавших в результате пожаров населенных пунктов Луганщины.

Как сообщал УНИАН, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. 7 июля пожар был локализован.

В связи с порывистым ветром (до 25 м/с) и высокой температурой воздуха (38 градусов) пожар распространился на с. Смоляниново Новоайдарского района. Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

Сегодня, 8 июля, по состоянию на 9:00 на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram