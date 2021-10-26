За несколько дней с момента публикации видео успело собрать сотни реакций пользователей.

Дмитрий Антонов показал, как пилотирует крупнейший в мире транспортный самолет украинского производства "Ан-225 Мечта".

Видео украинец разместил на своем канале в YouTube 23 октября.

"Сегодня вы можете почувствовать себя на месте пилота самого большого транспортного самолета и увидеть то, что видит пилот. Мы долго искали этот ракурс", - пояснил Антонов.

Дмитрий Антонов является командиром Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

За несколько дней с момента публикации видео успело собрать сотни реакций пользователей. В комментариях к ролику украинцы желали мягкой посадки экипажа самолета, а кто-то искренне восхищался увиденным.

Чистого неба и мягких посадок! Вы молодцы! Горжусь вами!

Классная рубрика. Всегда интересно увидеть, как управлять такой машиной

Шикарно! Реально очень круто! Дмитрий, ваши две фразы - "Поехали" и "Дальше будет" - как вишенка на классном торте. Спасибо за очень приятный и интересный сюжет

Я так понимаю, что одна из камер у второго пилота на голове? Полет, как всегда, супер!!!!!! Молодцы!

Спасибо Вам огромное за старания улучшения контента в сторону многообразия ракурсов, видов, идей для съемок. Огромное удовольствие. Смотрю каждый выход ролика

Интересное о самолете"Мрия"

Ан-225 с максимальной взлетной массой 640 т является самым тяжелым самолетом в мире. Для сравнения, третий по грузоподъемности после Ан-124 "Руслан" американский военно-транспортный самолет C-5 Galaxy имеет максимальную взлетную массу 381 т.

Разработка самолета началась в 1985 году и длилась рекордно короткое время — 3,5 года, что стало возможным благодаря широкой унификации его узлов и агрегатов с узлами и агрегатами самолета Ан-124, который служил основой для него.

Грузовая кабина самолета имеет длину 43 метра, ширину — 6,4 метра и высоту — 4,4 метра. Грузовой отсек герметизирован. Над ним размещен пассажирский салон на 60-70 человек. Для уменьшения массы разработчики отказались от заднего грузового люка, но носовой люк, который открывается вверх, как и система приседания передних опор шасси, остались.

Кабина рассчитана на экипаж самолета из 6 человек — командира, второго пилота, старшего бортинженера, бортинженера, штурмана и радиста. Предусмотрено и помещение для второго экипажа.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская