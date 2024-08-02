Как пояснил министр образования Оксен Лисовый, во время войны бюджет тратится преимущественно на оборону.

В Украине учителям не стоит ожидать повышения заработной платы из-за сложной ситуации в государственном бюджете.

Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовый на брифинге во время рабочей поездки в Николаевскую область, пишет Укринформ. "Это очень болезненная проблема... Мы все понимаем, что очень трудно привлекать молодежь к преподаванию в учреждениях общесреднего, внешкольного, профтехобразования. Мы разработали определенную концепцию повышения заработной платы, в конечных положениях закона об образовании предусмотрено повышение окладов до трех минимальных заработных плат. Мы понимаем, что означает достойный уровень зарплаты, в том числе и чтобы побудить учителя к саморазвитию и профессиональному росту. Но на сегодня имеем критическую ситуацию в бюджете, она слишком сложная", - сказал Лисовый.

Он отметил, что на сегодня более 70% госбюджета тратится на оборону, но когда закончится война, то будет возможность реализовать эту концепцию в первую очередь.

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"Нам надо продержаться. Потому что позиция президента Украины, и мы ее все разделяем, что образование является приоритетом №1 после обороны. Защитим страну, отобьем врага - и переводим образование в приоритет №1", - сказал министр.

Финансовая помощь Украине

В феврале пресс-служба Министерства финансов информировала, что Украина получила на безвозвратной основе финансовую помощь в размере $760 млн от правительств Японии и Норвегии ($465 млн и $295 млн соответственно). Отмечалось, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам ГСЧС и оплату труда педагогов.

В 2023 году премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал плановый пересмотр размера зарплаты для учителей в 2024 году. Его планировали в два этапа, в рамках роста минимальной зарплаты: с 1 января - повышение на 10% (до 3 195 грн); с 1 апреля - дополнительное повышение на 12% (до 3 600 грн). Однако повышение так и не сделали.

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