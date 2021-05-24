Конец учебного года в школах традиционно знаменуется праздничными Последними звонками, а для тех, кто их завершает, еще и выпускными.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в школьный процесс, в том числе и празднование завершения обучения.
Когда Последний звонок 2021
Традиционно каждый год Последний звонок в большинстве школ проводился в конце мая.
Читайте такжеВ Украине стартует ВНО 2021: что нужно брать на тестирование по химии, правила и условияВ связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусом, во многих регионах в этом году были серьезные перерывы в учебе из-за усиления карантина. Учитывая это, даты окончания учебного года могут варьироваться и приходиться как на май, так и на июнь.
Так, решение относительно праздника Последнего звонка и сроков каникул принимает руководство школ на местах. Оно зависит от карантинных ограничений, которые будут установлены на данный период в конкретном регионе.
В столице, в частности, Департамент образования Киевской городской государственной администрации рекомендовал завершить обучение в школах 28 мая. Такое решение аргументировано тем, что учебный процесс в школах Киева весной не прерывался и все ученики даже во время строгих ограничений занимались дистанционно.
Последний звонок 2021: как будет проходить
В традиционном виде, как Последний звонок проходил раньше, в этом году его проводить не будут. В частности, исключены праздничные мероприятия со скоплением большого количества учеников и родителей на школьной линейке, а также пребыванием в закрытых помещениях.
Школьные праздники, согласно рекомендации Министерства образования и науки Украины, можно проводить только с соблюдением всех противоэпидемических мер и требований безопасности.
Выпускные 2021 в школах
Выпускные вечера в школах в текущем году не запрещены, но попадают под соответствующие ограничения карантинных зон.
Читайте такжеСтало известно, в каких городах Украины продлят учебный год для школьников (видео)Как рассказал начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, учебным заведениям разрешено самостоятельно определять формат проведения подобных мероприятий. Решения должны приниматься с учетом эпидситуации в регионе и введенных в регионе ограничений.
Так, в Киеве дополнительные запреты не вводились. При этом КГГА рекомендует выдать документы выпускникам до определенных сроков.
Департамент образования КГГА разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Их власти рекомендуют организовать не в помещениях и ограничить присутствие на них родителей. Конечно же, все должно происходить при условии соблюдения всех карантинных правил, среди которых – дистанция и маски.
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