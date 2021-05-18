Пандемия коронавируса меняет жизни не только взрослых, но и детей. В этом году многие школы были вынуждены перейти на удаленное обучение или ввести досрочные весенние каникулы. В некоторых областях даты летних каникул также изменятся из-за смещения весенних каникул. Однако точные даты начала и конца отдыха каждое учебное заведение определит самостоятельно.
Когда начинаются летние каникулы в 2021 году
По закону учебный год должен начинаться не позднее 1 сентября, а заканчиваться до 1 июля. Обычно летние каникулы начинаются в ближайший понедельник к 1 июня - в этом году это 31 августа. Именно этот день станет началом летних каникул в 2021 году в большинстве украинских школ.
В некоторых регионах страны учебный год будет продлен, поскольку весной в них внепланово продлевались весенние каникулы и дети не успевают освоить программу. В таких регионах обучение продлится после 31 августа.
- В Сумах школьники будут учиться до 11 июня.
- В Черкассах - до 8 июня.
- В Хмельницком учеба закончится 11 июня.
- Тернополь учится до 8 июня.
- Начальные классы Кропивницкого будут учиться дo 7 или 14 июня.
- Во Львове в некоторые школы продлят учебу для средних классов до 11 июня.
Киевские школы выйдут на каникулы 31 августа, как и планировалось, поскольку в Киеве не прерывали обучение весной.
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