Порошенко вместо покупки дронов на передовую приобрел рубашку Loro Piana за 180 тыс., - блогер Иванов

Порошенко надел рубашку на на фотосессию в поддержку ВСУ.

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко покупает люксовую одежду, чтобы пиариться на фотосессиях, посвященных ВСУ, хотя мог бы за эти средства купить дронов на передовую. Об этом пишет блогер Сергей Иванов.

"Порошенко - модник года: вместо купить больше дронов на передовую, олигарх купил рубашку Loro Piana за 180 тыс. "Трудно праздновать Рождество, когда знаешь, какой сложной является ситуация на фронте", признался Петр Порошенко в соцсетях. И хотя душа "гетмана" болела за военных на нуле, "гетман" таки смог преодолеть стыд и устроил очередную милитари-фотосессию в рубашке ценой почти 180 тысяч гривен", - пишет блогер.

Сергей Иванов отмечает, что рубашка Loro Piana цвета хаки из кашемира, которую надел Порошенко на фотосессию в поддержку ВСУ, в пересчете стоит $4300. За эти деньги лидер "ЕС" мог бы купить дроны, которые помогли бы спасти жизни, однако он выбрал рубашку.

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"Характерно, что Порошенко лично признался в собственном цинизме, отмечая: "Звонки от воинов мы начали получать еще задолго до этой фотосессии". ВСУ очень нуждаются в дронах. С дронами всегда дефицит", - отмечает блогер.

Блогер также рассказывает о том, что для того, чтобы передавать ВСУ необходимое, Порошенко всегда нужен повод для пиара. Зато средства, за которые закупаются те же дроны, - это донаты украинцев в его фонды.

"Фонды за деньги украинцев закупают дроны, которые месяцами лежат на складах, о чем уже неоднократно писали бойцы. Но Петр Алексеевич почему-то не спешит отправлять купленное за деньги украинцев. Ему нужен пиар-повод, с которого он будет иметь наибольшую выгоду. В данном случае он ждал Рождества - чтобы попиариться к конкретной дате. Надо же снова напомнить о себе любимом. Ну и вообще политики много говорят о недопустимости лакшери-жизни во время войны. Но это, как мы видим, не касается Петра, который между покупкой дронов, которые очень нужны нашим защитникам, и рубашкой Loro Piana за 180 тыс грн, выбрал рубашку", - резюмирует Иванов.

Как сообщалось ранее, журналисты разоблачили Порошенко на схеме заработка на донатах украинцев.