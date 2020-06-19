Похороны отца Порошенко: в Свято-Михайловском монастыре собираются политики (фото)

Сегодня Героя Украины Алексея Ивановича Порошенко должны похоронить.

В Свято-Михайловский монастырь на панихиду по Алексею Ивановичу Порошенко, отцу пятого президента Украины, собираются люди.

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Среди присутствующих депутаты "Европейской Солидарности" - Андрей Парубий, София Федина, Артур Герасимов, Яна Зинкевич и другие. Об этом сообщает 5.ua.

Напомним, 16 июня на 84-м году жизни умер отец пятого президента Алексей Порошенко.

Семья Петра Порошенко перенесла похороны его отца из-за судебного заседания.

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