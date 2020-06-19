Похороны отца Порошенко: в Свято-Михайловском монастыре собираются политики (фото)
10:47, 19 июня 2020Общество
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Сегодня Героя Украины Алексея Ивановича Порошенко должны похоронить.
Похороны Алексея Порошенко перенесли на 19 июня из-за суда над Петром Порошенко / фото 5.ua
В Свято-Михайловский монастырь на панихиду по Алексею Ивановичу Порошенко, отцу пятого президента Украины, собираются люди.
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Среди присутствующих депутаты "Европейской Солидарности" - Андрей Парубий, София Федина, Артур Герасимов, Яна Зинкевич и другие. Об этом сообщает 5.ua.
Напомним, 16 июня на 84-м году жизни умер отец пятого президента Алексей Порошенко.
Семья Петра Порошенко перенесла похороны его отца из-за судебного заседания.
На похороны пришли представители "ЕС" / фото 5.ua
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