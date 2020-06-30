Польские пограничники задержали украинца, разыскиваемого Интерполом в 190 странах за убийства

Мужчину разыскивали в течение многих лет по подозрению в убийствах и хищении имущества в Украине.

В пешеходном пункте пропуска в Медике (Подкарпатское воеводство) польские пограничники задержали гражданина Украины, разыскиваемого в 190 странах мира по так называемой красной карточке Интерпола за убийства.

Как сообщает "Польское радио", об этом рассказала пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы Польши майор Эльжбеты Пикор.

По ее словам, "красная карточка" означает самый высокий уровень международного розыска и является информацией для органов всех стран, что разыскиваемый опасный преступник, которого надо арестовать и экстрадировать.

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Во время паспортного контроля польские пограничники обнаружили, что данные украинца есть в базах розыска Интерпола. Выяснилось, что 50-летнего мужчину несколько лет разыскивают "красной карточке" Интерпола на территории 190 стран. Его подозревают в убийствах и хищении имущества в Украине.

Мужчину задержали и передали полиции. Далее по решению суда его должны экстрадировать.

По словам польских пограничников, от начала 2020 года в подкарпатских переходах на польско-украинской границе задержали 62 человека, разыскиваемых "красной карточке" Интерпола.

Как сообщал УНИАН, под Мюнхеном поляки избили украинских дальнобойщиков за отказ пить водку.

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