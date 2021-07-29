Она просит президента Украины на переговорах в "нормандском формате" добиться от РФ освобождения украинских заложников и политзаключенных.

Незаконно арестованная в оккупированном Крыму, а позже незаконно этапированная на территорию Российской Федерации украинка Галина Довгополая написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Письмо Довгополой опубликовал в социальной сети Facebook украинский режиссер и бывший политический узник Кремля Олег Сенцов.

"Если я выживу (все же возраст), то моя дорога только в Украину. Я не хочу в Крым, не могу больше видеть, как он гниет сейчас. Новости смотрю по телевизору, фильтрую... Скоро Нормандский формат, напомните З.В. (президенту Владимиру Зеленскому - УНИАН), чтоб включил вопрос об обмене. Наши тут очень надеются", - написала Долгополая.

Что известно о заключении долгополой

В ноябре 2019 года ФСБ РФ заявила о задержании на территории временно оккупированного Севастополя "гражданки России" по подозрению в "государственной измене".

Галину Довгополую, 1955 года рождения, обвиняют в якобы сборе секретных сведений военного характера для Главного управления разведки Минобороны Украины.

Позже ее арестовали и незаконно этапировали из оккупированного Крыма в РФ - в московское СИЗО "Лефортово".

Автор: Виталий Саенко