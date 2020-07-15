Украинцы заговорили о политических репрессиях действующей власти – опрос

Как показали результаты социологического исследования, чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, сторонники партий, которые сегодня находятся в оппозиции.

Треть украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим утверждением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 3 по 9 июля.

"33% украинцев считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 40% не согласны с этим. Чаще считают, что власть прибегает к политическим репрессиям, те граждане, которые на последних парламентских выборах голосовали за партии, которые сегодня находятся в оппозиции", - отмечается в пресс-релизе по результатам опроса.

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В частности, такого мнения придерживаются 72% сторонников "Европейской солидарности» (не согласны с этим 13,5% из них).

Среди голосовавших за ВО "Батькивщина", считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям 42% опрошенных, и не согласны с этим утверждением - 29,5%.

41% сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считают, что действующая власть прибегает к политическим репрессиям, а 31% - нет.

Среди сторонников партии "Слуга народа" с этим согласны 19%, не согласны - 55%.

Опросы совместно проводили Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 3 по 9 июля методом интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2022 респондента во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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