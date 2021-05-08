Ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения.

Накануне чествования в Украине памяти погибших во Второй мировой войне полиция напомнила гражданам об уголовной ответственности за демонстрацию символики тоталитарных режимов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Читайте такжеДочь судьи после скандала с Бастой и Крымом записала новый ролик с извинением (видео)В соответствии с законом, изготовление и пропаганда георгиевской ленты предусматривает административную ответственность – штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

День памяти и примирения 8 мая

Ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения. Этот день посвящен памяти жертв Второй мировой войны.

7 мая 1945 года во французском городе Реймсе был подписан Акт о военной капитуляции Германии, вступивший в силу 8 мая в 23:01. Однако по требованию Кремля 9 мая 1945 года в 00:43 по московскому времени в пригороде немецкой столицы Карлсхорсте был подписан еще один "Акт о безоговорочной капитуляции Германии".

По своей сути второй "Акт" подтвердил документ, подписанный днем ранее в Реймсе, и подтвердил время прекращения огня – 8 мая в 23:01 по среднеевропейскому времени (9 мая в 1:01 по московскому).

В 2004 году решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения. Резолюция ООН предлагает государствам-членам ООН, неправительственным организациям и частным лицам в один или оба эти дня чествовать память всех жертв Второй мировой войны.

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Автор: Яна Ставская