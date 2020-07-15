В Киеве полиция освободила похищенного бизнесмена, которого две недели пытали в подвале (фото)

Злоумышленников задержали.

В Киеве полиция освободила предпринимателя Сергея Ткаченко, которого похитили 1 июля.

Читайте такжеСледователи задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Майдана Луценко и ВербицкогоОб этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

По его словам, задержанного две недели держали в наручниках в подвале.

«Трех злоумышленников задержали. Предприниматель возвращается к своей семье», – отметил Аваков.

Заместитель министра Антон Геращенко уточнил, что трое злоумышленников, которые удерживали Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района Киева прикованным к батарее, пытали его, избивали, требуя деньги.

«Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных. А преступников теперь ждет длительный срок заключения за похищение и пытки человека», – написал Геращенко в Facebook.

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