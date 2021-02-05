Учеников столичных школ призывают сегодня не идти на уроки из-за ухудшения погоды в городе.
Об этом говорится в сообщении на странице Департамента образования и науки КГГА в Facebook, где чиновники обращаются к родителям.
"5-го февраля ожидается ухудшение погодных условий: снижение температуры воздуха, гололедица, сильные порывы ветра. Школы Киева будут работать. Однако предлагаем вам, если есть такая возможность, оставить детей дома. Педагогические коллективы ориентированы организовать образовательный процесс в смешанном формате", - отметили в Департаменте.
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Там объясняют, что уменьшение нагрузки на автомобильный трафик даст возможность эффективно работать коммунальным службам.
Погода в Киеве 5 февраля
- Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -5°. Весь день будет наблюдаться облачность.
- Вчера вечером киевлян и гостей столицы предупредили о гололеде и сильных порывах ветра. Коммунальщики начали обработку дорог
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