С 2014 года на полуостров переехали сотни тысяч человек из России, нарушив украинские законы.

После освобождения Крыма оставшихся там россиян, которые незаконно въехали на полуостров, будут выдворять из Украины в индивидуальном порядке, а не коллективно. Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью "Укринформу".

"Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории", – заявила она.

Ташева подчеркнула, что в международном праве нет нормы, позволяющей коллективное выдворение иностранцев. Поэтому по каждому российскому гражданину, незаконно находящемуся в Крыму, решение будут принимать индивидуально.

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В то же время украинцев, которым Россия навязала свое гражданство, Украина по-прежнему признает своими гражданами. Соответственно им выдворение не грозит.

"Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан. Поэтому подчеркиваю, что полуостров должны покинуть только российские граждане, которые нарушили условия въезда", – заявила она.

При этом Ташева отметила, что российские граждане при желании смогут попросить вид на жительство в Украине согласно существующим процедурам. Это в частности будет возможно для репатриантов, не успевших до 2014 года получить украинское гражданство, адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, других людей, поддержавших Украину.

Перспективы освобождения Крыма

По словам президента Зеленского, ожидаемое контрнаступление ВСУ будет включать в том числе планы по освобождению Крыма. При этом он выразил уверенность, что оккупанты и понаехавшие россияне будут бежать с полуострова, не дожидаясь захода ВСУ.

Министр обороны Резников допустил, что освобождение Крыма может состояться вообще без наземных сражений на самом полуострове. После уничтожения путей снабжения россияне сами сбегут из Крыма.

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