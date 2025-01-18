Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него.

Действующему народному депутату Украины, который организовал своим знакомым незаконную переправку через границу под видом "водителей", сообщено о подозрении.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, начиная с июля 2022 года народный депутат посылал от своего имени письма в Государственную пограничную службу Украины о предоставлении разрешения на выезд мужчин под видом водителей, которые якобы должны были его сопровождать за границей.

"Задокументировано 23 случая, когда на основании писем народного депутата 18 мужчин призывного возраста пересекли государственную границу без него, ведь он на время их пересечения или уже находился за границей или не выезжал из страны вообще", - говорится в сообщении.

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Иногда для заграничных поездок ему требовалось одновременно до пяти водителей. Подчеркивается, что трое из таких "драйверов" вообще не вернулись в Украину.

Так, нардепу было сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу с использованием служебного положения и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Кроме того, депутату вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое будет подано для рассмотрения следственным судьей.

Также у народного депутата и лиц, которые таким образом выезжали за границу, проводятся обыски.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о Константине Бондареве из "Батькивщины", который является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры.

Что еще известно относительно незаконного пересечения границы

Как сообщал УНИАН, двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить через украинско-словацкую границу своих земляков призывного возраста, влившись в похоронную процессию воина, погибшего на фронте.

Правонарушители даже вывесили из окна автомобиля, в котором везли нарушителей границы, государственный флаг. Впрочем, хитрости переправщиков были разоблачены.

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