Предварительная причина смерти – интоксикация организма.

В Балаклее Харьковской области в больнице скончался 5-летний мальчик. У ребенка диагностировали острую болезнь аппендицита.

Об этом сообщает «Балаклія FM 90.5» в Facebook.

Отмечается, что ребенок поступил в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе 1 июня.

По словам родственников, родители мальчика ждали в приемной по меньшей мере два часа, пока получили результаты анализов и дождались хирурга.

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Собеседники сообщили, что тогда мальчик сказал, что его уже ничего не болит и начал засыпать.

В Харьковской областной клинической больницы №1 информацию о смерти ребенка подтвердили. По предварительным данным, причиной смерти мальчика является интоксикация организма.

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Автор: Катерина Шварц