Наименьшую удовлетворенность собственной прибылью продемонстрировала старейшая возрастная категория (более 60 лет).

Почти половина украинцев (48%) довольна своей работой, однако большинство (69%) недовольно размером своей зарплаты.

Об этом говорится в исследовании экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua.

"Пандемический кризис 2020 года оказал свое влияние на рынок труда. В частности, эксперты отмечали, что произошли изменения в сторону рынка труда работодателей. Несмотря на это, почти половина украинцев довольна своей работой (48%) – 10% опрошенных признались в своей абсолютной удовлетворенности, еще 38% опрошенных отметили, что они скорее удовлетворены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом удовлетворенность собственной прибылью украинцев оказалась критически низкой. 69% опрошенных отметили, что их не устраивает уровень заработной платы. Довольными своей зарплатой оказались чуть больше четверти украинцев (лишь 27% респондентов). Еще 4% не определились с ответом.

Согласно исследованию, недовольство заработной платой не зависит от пола. Как показывают данные исследования, показатели почти не отличаются, кроме одного пункта: мужчины почти вдвое чаще полностью довольны своей зарплатой (7% против 4%).

Что касается удовлетворенности прибылью с точки зрения возрастного распределения, то в категории 19-23 года ответы разделились поровну: 50% довольны прибылью, 50% – нет. Следующая возрастная категория (24-30 лет), несмотря на непосредственную близость по возрасту, дала совсем другие ответы: лишь 20% респондентов довольны, а 77% – нет. Наименьшую удовлетворенность собственной прибылью продемонстрировала старейшая возрастная категория (более 60 лет): 18% удовлетворены, 82% – нет.

Отмечается, что изменения за последние полгода происходили не только в заработной плате, но и объемах работы. 30% опрошенных отметили, что их зарплата не изменилась, однако работы в последнее время стало больше. Четверти украинцев не коснулись изменения ни в размере заработной платы, ни в количестве работы.

"Уменьшили заработную плату лишь у 10% опрошенных, к тому же, у некоторых это было связано с уменьшением количества рабочих обязанностей. Повезло с увеличением зарплаты 32% респондентов. Можем констатировать, что ситуация довольно неплохая, учитывая кризисный период на рынке труда вследствие пандемии", - отмечают аналитики.

Зарплаты в Украине

Минимальная зарплата в Украине с 1 декабря 2021 года повышена до 6,5 тыс. грн.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре в 2021 году выросла по сравнению с декабрем 2020 года на 23,1% - до 453 грн.

Показатель средней зарплаты в Киеве по итогам декабря составил 26 тыс. 759 грн.

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