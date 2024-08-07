Благодаря плодотворному сотрудничеству с сетью супермаркетов АТБ и проекту "Ко-бренд карта "АТБ", клиенты Абанка получают скидки от 5% до 50%, уникальные акционные предложения и кэшбек на все товары.

Кроме этого, Абанк с 20 мая по 28 июля 2024 года проводил масштабную акцию, в которой было разыграно 500 000 грн и 100 сертификатов на покупки в АТБ!

В течение акционного периода на официальной странице в Instagram в прямом эфире еженедельно выбирали 1 победителя, который получал 50 000 грн и 10, которые получали сертификаты на покупки в АТБ номиналом 1000 грн. Все записи прямых эфиров, видео с вручения денежных призов можно посмотреть в вышеупомянутой соцсети.

Видео дня

"Мы гордимся возможностью дарить нашим клиентам ценные подарки и положительные эмоции. Ведь в реалиях сегодняшнего дня нам всем не хватает хороших новостей. Безусловно, наши клиенты уже оценили преимущества карты "АТБ" от Абанка, потому что получать скидки на товары и еще и кэшбек - выгодно и приятно", - поделился впечатлениями Заместитель Председателя Правления Абанка Евгений Зайченко.

Напомним, с картой "АТБ" доступны следующие преимущества:

скидки от 5% до 50% на более 1000 акционных товаров в АТБ;

кэшбек от банка на все товары в АТБ 1,2%;

кредитный лимит до 200 000 грн;

скидки 5% в сети аптек "Подорожник".

"Каждый месяц к проекту "Ко-бренд карта "АТБ" присоединяется все больше клиентов, и мы уже достигли отметки более 1 млн 400 тысяч клиентов. Мы в Абанке постоянно радуем наших клиентов выгодными предложениями. Будем и в дальнейшем поддерживать заданный темп и предлагать интересные акции", - добавил Евгений Зайченко.

Оформить карту можно в несколько кликов в мобильном приложении АBank24 или в отделении Абанка. Подробнее о тарифах и программе лояльности - по ссылке на сайте.

Об Абанке

Абанк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами банка пользуется более 3,1 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель банка - предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины, наши отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту. За новостями Абанка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.