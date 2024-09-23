Каждый пункт плана победы имеет свое предназначение, подчеркнул эксперт.

Украинский план победы не одномерный, а состоит из разных по назначению и задачам пунктов.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал о прогнозах по согласованию украинского плана победы, которые можно сделать по информации из открытых источников. "Это не просто какой-то одномерный план, который можно либо принять, либо отклонить - нет. Там есть разные пункты. Президент Зеленский уже сказал, что есть четыре основных пункта и один дополнительный. Каждый пункт имеет свое назначение и задачи. И каждый пункт имеет свое наполнение", - отметил аналитик в эфире телемарафона.

По его словам, из открытых источников известно, что один пункт плана победы касается оружия. Есть список конкретных видов оружия и вполне вероятно, что по отдельным видам Украине могут сказать "да" уже в ближайшее время.

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"Возможно, мы получим некоторые виды оружия, которые есть в этом плане, уже в ближайших пакетах военной помощи. Насчет других видов, возможно, их еще надо подготовить, еще будут выяснять возможность предоставления Украине этих видов оружия, поэтому это может быть позже. А какие-то виды оружия надо будет еще изготовить для Украины, и это может быть в следующем году", - пояснил Фесенко.

Тоже самое по некоторым политическим и экономическим пунктам плана победы. "Могут быть пункты, которые нужно будет принять в Конгрессе США. В частности, один из конкретных пунктов - это продолжение военной и финансовой поддержки Украины. А для этого нужно согласие Конгресса",- добавил Фесенко.

По мнению политолога, некоторые пункты украинского плана победы могут выполняться уже следующим президентом США. "Поэтому ждать, что будет вопрос решаться, - или в полном объеме принятия, или отклонения - такого не будет. Выполнение отдельных пунктов или отдельных деталей этого плана может растянуться как минимум на несколько месяцев", - отметил он.

Фесенко уверен, что в рамках украинского плана победы вопрос нанесения ударов дальнобойным оружием по территории РФ - это один из главных пунктов. "Об этом с начала сентября идут активные переговоры не только между Украиной и США, но и между США и Великобританией. Поэтому, несомненно, этот пункт есть в плане победы, и это будет одна из главных тем на переговорах между президентами Зеленским и Байденом", - констатировал он.

Политолог считает, что сейчас очень важны контакты с лидерами стран Глобального Юга в контексте приглашения на второй саммит мира и для объяснения позиции Киева, продвижения украинских интересов в контексте завершения войны.

Важные новости Украины - что известно о плане победы

Как сообщал УНИАН, вечером 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где у него запланирован ряд важных встреч. В частности, во время этого визита запланированы важные встречи с лидерам-стран партнеров Украины, которым будет презентован план победы Украины. Также он будет представлен в Конгрессе США и обоим кандидатам в президенты Штатов. Зеленский подчеркивал, что дальнейший ход войны в Украине решается этой осенью.

Ранее Зеленский говорил, что украинский план победы разработан прежде всего с учетом поддержки президента США Джо Байдена. В то же время, если Байден отвергнет этот план, Украина имеет еще и "план Б".

Сейчас США не снимали с Украины своего запрета на удары вглубь РФ западным оружием. Такое заявление в воскресенье сделал президент США Джо Байден.

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