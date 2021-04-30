Вероятность всплеска новых случаев коронавируса после майских праздников будет зависеть от соблюдения гражданами определенных правительством карантинных ограничений и рекомендаций.
Об этом эксперты рассказали в комментарии РБК-Украина.
Читайте такжеСтало известно, как пройдут богослужения на Пасху в условиях пандемииПредседатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий допускает, что Пасха может увеличить количество инфицирований коронавирусом, но не значительно.
"Вряд ли мы получим ту ситуацию, которая была в феврале-марте. Однако, определенный рост количества больных мы вполне можем получить", – отметил он.
С ним соглашается и инфекционист Владимир Курпита. Медик утверждает, что незначительному распространению вируса будет способствовать соблюдение карантинных ограничений самими храмами. Кроме того, он отметил улучшение ситуации с COVID-19 в большинстве регионов.
"Первая причина – благодаря теплой погоде многие храмы смогут проводить богослужения на улице. К этому призывают руководители религиозных конфессий. Вторая – большинство регионов уже прошли пик, на плато пока еще остаются Запорожье, Одесса и Харьков. Там потенциально заболеваемость может вырасти быстрее. Но я думаю, что она не достигнет того пика, который был", – пояснил Курпита.
Пасха в условиях карантина
- Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.
- Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.
- Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.
- По одному из сценариев развития эпидемии коронавирусной болезни в Украине, разработанных Киевской школой экономики, заболеваемость COVID-19 после пасхальных праздников продолжит падать, однако медленнее, чем сейчас.
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