Потенциально заболеваемость может вырасти быстрее, но она не достигнет пика, который был ранее, убежден один из экспертов.

Вероятность всплеска новых случаев коронавируса после майских праздников будет зависеть от соблюдения гражданами определенных правительством карантинных ограничений и рекомендаций.

Об этом эксперты рассказали в комментарии РБК-Украина.

Читайте такжеСтало известно, как пройдут богослужения на Пасху в условиях пандемииПредседатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий допускает, что Пасха может увеличить количество инфицирований коронавирусом, но не значительно.

"Вряд ли мы получим ту ситуацию, которая была в феврале-марте. Однако, определенный рост количества больных мы вполне можем получить", – отметил он.

С ним соглашается и инфекционист Владимир Курпита. Медик утверждает, что незначительному распространению вируса будет способствовать соблюдение карантинных ограничений самими храмами. Кроме того, он отметил улучшение ситуации с COVID-19 в большинстве регионов.

"Первая причина – благодаря теплой погоде многие храмы смогут проводить богослужения на улице. К этому призывают руководители религиозных конфессий. Вторая – большинство регионов уже прошли пик, на плато пока еще остаются Запорожье, Одесса и Харьков. Там потенциально заболеваемость может вырасти быстрее. Но я думаю, что она не достигнет того пика, который был", – пояснил Курпита.

Пасха в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

По одному из сценариев развития эпидемии коронавирусной болезни в Украине, разработанных Киевской школой экономики, заболеваемость COVID-19 после пасхальных праздников продолжит падать, однако медленнее, чем сейчас.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская