Его защита считает пожизненное заключение слишком суровым приговором.

Защитник Вадима Шишимарина, первого осужденного в Украине российского военного за убийство мирного жителя, считает пожизненное заключение слишком суровым приговором и оспаривает его в Киевском апелляционном суде.

Как говорится в сюжете ТСН сторона защиты российского оккупанта убеждает украинскую Фемиду в том, что у осужденного не было преднамеренного умысла убивать мирного жителя. Мол, Шишимарин выполнял приказ командиров. После содеянного добровольно сдался в плен, сотрудничал со следствием и полностью признал вину.

Сегодня на суде российский военный в основном молчал, а заседание пришлось приостанавливать на час из-за объявленной воздушной тревоги.

"У Шишимарина не возникало умысла убить человека и это подтвердил один из свидетелей. Шишимарин выполнил приказ", - сказал его адвокат Виктор Овсянников.

"Прокуроры по делу настаивают на том, что Шишимарин виновен в инкриминируемом ему преступлении и установленная мера наказания является справедливой", - отметил прокурор Генпрокуратуры Андрей Синюк.

Рассмотрение апелляции продолжат 25 июля.

Как сообщал УНИАН, Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному лишению свободы российского военного Вадима Шишимарина по делу об убийстве мирного жителя Черниговской области. Это первый приговор российскому военному с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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