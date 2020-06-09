Перестрелка в Броварах: полиция сообщила о подозрении одному из организаторов (фото, видео)

Полицейские провели обыски и изъяли оружие у организаторов группировки, которое обеспечивало "крышу" нелегальным перевозчикам.

Одному из организаторов стрельбы в Броварах сообщено о подозрении, ему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

У организаторов группировки, члены которой обеспечивали так называемую "крышу" нелегальным перевозчикам, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли различное оружие.

"Утром 9 июня оперативники Управления стратегических расследований в Киевской области, следователи следственного управления областной полиции совместно с прокуратурой и полком особого назначения одновременно начали проведение санкционированных обысков. Мероприятия проводились по местам возможного проживания организаторов и участников перестрелки в Броварах, а также в офисных помещениях", - рассказали правоохранители.

По результатам следственных действий правоохранители изъяли различное оружие, патроны различного калибра, ножи и "черновые" записи.

"В настоящее время одному из организаторов заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 29 мая утром в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием около 100 человек, связанный с распределением междугородних пассажирских перевозок.

В результате конфликта пострадали три человека, двое из них были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Возбуждены уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), а также по ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины.

В МВД сообщали, что в перестрелке в Броварах принимали участие работники четырех охранных фирм.

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