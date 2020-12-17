В ОГА считают, что проведение переписи в Одесской области может стать пилотным проектом с последующим использованием приобретенного опыта на всей территории Украины.

В Одесской области намерены провести региональную перепись населения.

Об этом УНИАН сообщили в Одесской областной государственной администрации, отметив, что вчера председатель ОГА Сергей Гриневецкий встретился по этому поводу с ведущим ученым, академиком НАН Украины, профессором Эллой Либановой.

«Встреча состоялась по поводу проблемы, которая в последнее время приобрела актуальное значение. Речь идет о необходимости проведения региональной переписи населения», - сообщили в обладминистрации, добавив, что решение этого вопроса позволит улучшить показатели социально-экономического развития области.

Отмечается, что в соответствии с принципами ООН, переписи населения являются уникальным источником социально-демографических данных и позволяют получить подробную информацию о населении.

«Председатель ОГА отметил, что значительные демографические, экономические и миграционные процессы существенно повлияли на количественный и качественный состав населения. Перепись необходима для повышения эффективности работы в регионе», - заявили в ОГА.

По результатам рабочей встречи решено инициировать проведение региональной переписи населения, которая получит статус пилотного проекта с последующим использованием приобретенного опыта на всей территории Украины.

Также обозначены основные шаги и дано соответствующее задание руководителям структурных подразделений облгосадминистрации.

«Учитывая важность наличия информации о демографическом составе Одесской области как для региона, так и для страны в целом, принято решение направить официальное обращение к правительству страны с целью привлечения поддержки со стороны государства», - говорится в сообщении.

Перепись населения в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение о проведении в 2023 году всеукраинской переписи населения.

Подписано заявление о создании рабочей группы, которая должна разработать комплексный проектный документ для перехода от традиционной переписи населения к переписи по реестрам в раунде переписей населения и жилья 2030 года.

По результатам оценки численности населения, проведенной по данным операторов мобильной связи, Госкомстата и электронных реестров, Пенсионного фонда и Государственного реестра физических лиц - плательщиков налогов, на 1 декабря 2019 года в Украине проживали 37 млн 289 тыс. человек. Это данные без учета жителей оккупированных территорий.

Одесская область – территориально самый большой регион Украины. В регионе проживает, предположительно, около 2 млн 400 тыс. человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая