Десятки пострадавших в возрасте от 15 до 22 лет проходят лечение в медучреждениях.

В Одессе второй раз за несколько месяцев произошло массовое отравление курсантов едой. Как сообщает пресс-служба регионального главка Нацполиции, сейчас правоохранители расследуют обстоятельства нарушения санитарных правил и норм по организации питания в двух одесских учебных заведениях.

"Сейчас 64 курсанта в возрасте от 15 до 22 лет с острой пищевой токсикоинфекцией проходят лечение в медицинских учреждениях. О событиях, которые произошли на этой неделе в учебных заведениях, правоохранителям сообщили врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по обоим фактам открыты производства по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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В рамках начатых производств назначен ряд экспертных исследований. Продолжается следствие. Устанавливаются все обстоятельства событий.

В социальных сетях сообщают, что речь идет, в частности, о курсантах Военно-морского лицея.

"В Одессе продолжают травиться курсанты ВМС... Ночью в больницу из общежития военно-морского колледжа было доставлено 8 человек с предварительным диагнозом "отравление пищей". Примечательно, что в сентябре отравились 70 человек, а буквально неделю назад госпитализированы еще 25. по словам учеников, еду доставляют из Военной академии и готовят ее там", - сообщил один из местных Telegram-каналов.

"Я перед тем, как садиться есть, читаю молитву, крещусь три раза, нюхаю, а потом сажусь есть" - говорит один из учеников

Напомним, в сентябре стало известно, что ночью курсантов Военно-морского лицея (Одесса) госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением пищевой токсикоинфекцией. Речь шла о примерно полусотне несовершеннолетних пострадавших, которые находились в больнице. В то же время в социальных сетях очевидцы писали, что в медучреждение доставлены около 70 человек в возрасте от 14 до 16 лет с диагнозом пищевая токсикоинфекция. По словам учеников, стало плохо всем, кто ел колбасу из столовой.

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