Повышение пенсии будет не у всех пенсионеров.

С 1 июля 2023 в Украине пройдет очередная индексация пенсии. Но в этот раз она коснется не всех категорий пенсионеров. Кроме этого, некоторые пенсионеры при выходе на пенсию смогут получить единоразовую денежную помощь от государства. Кого ждет повышение пенсии в июле и кому положено 10 пенсий - рассказываем в материале.

Кому повысят пенсию с 1 июля 2023 - перечень категорий и на сколько повысят

Индексация пенсии в июле 2023 предполагает ее повышение для около 300 тыс. пенсионеров, которые вышли на пенсию по специальному закону. Это касается:

государственных служащих;

работников органов местного самоуправления;

ученых.

Повышение пенсии будет на 19,7%, при этом оно не может быть меньше 100 грн, а максимальная сумма не должна превышать 1500 грн. Эта индексация не коснется тех пенсионеров, кто получает высокую пенсию – более 20 тыс. 930 грн.

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Индексация предусмотрена постановлением Кабинета Министров №168 от 24 февраля 2023 года.

Кто может получить 10 пенсий сразу - категории пенсионеров и условия

Некоторые категории пенсионеров в Украине могут получить 10 пенсий при выходе на пенсию. Сюда входят работники коммунальных и государственных учреждений.

В страховом стаже учитывают все периоды работы в государственных и коммунальных учреждениях, указанных в Перечне учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных Постановлением Кабмина от 04.11.1993 года № 909.

Для получения такой помощи есть ряд условий:

если назначают пенсию по возрасту начиная с 01.10.2011 в соответствии с Законом № 1058;

если на день достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 26 Закона №1058, работали в учреждениях и учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии за выслугу лет;

если имеют страховой стаж (для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет) на таких должностях;

если до этого не получали никакой другой пенсии.

При назначении пенсии за выслугу лет можно суммировать стаж работы в учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты для лиц, указанных в соответствующем перечне.

Кто может получить 10 пенсий сразу:

работники общеобразовательных учебных заведений; военных общеобразовательных учебных заведений; музыкальных и художественных школ;

межшкольных учебно-производственных комбинатов;

детских домов, детских трудовых и воспитательно-трудовых колоний, детских приемных пунктов и приемников-распределителей для несовершеннолетних, логопедических пунктов и стационаров, школ-клиник;

высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, профессионально-технических учебных заведений;

дошкольных учебных заведений всех типов;

внешкольных учебных заведений;

библиотек;

детских клиник, поликлиник, больниц, санаториев, диспансеров, домов ребенка, детских отделений в больницах, санаториях, диспансерах и учреждениях для исполнения наказаний;

больничных заведений, лечебно-профилактических заведений особого типа, лечебно-трудовых профилакториев, амбулаторно-поликлинических заведений, заведений скорой и неотложной медицинской помощи, заведений переливания крови, заведений охраны материнства и детства, санаторно-курортных заведений, учреждений по проведению лабораторных и инструментальных исследований испытаний Госсанэпидслужбы и территориальные органы Госсанэпидслужбы (в отношении работников, не являющихся государственными служащими), диагностических центров;

аптек, аптечных киосков, аптечных магазинов, контрольно-аналитических лабораторий;

медико-социальных экспертных комиссий; бюро судебно-медицинской экспертизы;

интернатных учреждений для инвалидов, детей-инвалидов и престарелых;

медицинских отделов протезных предприятий.

Ранее мы рассказывали, что изменится в Украине с 1 июля 2023 - какими будут тарифы и цены на продукты.

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