Пока в Киеве проходил торжественный военный парад ко Дню Независимости Украины, украинцы, летевшие в Египет, поздравили страну исполнением гимна.
Об этом сообщает "24 канал".
Видео с исполнением "Ще не вмерла Україна" было записано 24 августа на рейсе авиакомпании SkyUp Airlines из Львова.
Читайте такжеНиагарский водопад подсветят цветами флага Украины – где смотреть онлайнКак видно на ролике, гимн пел практически весь салон.
По словам очевидцев, инициатором патриотического настроения стал пилот, который поприветствовал пассажиров словами "Слава Украине".
Напомним, что 24 августа в Украине и за пределами страны отмечали 30-летие ее Независимости.
Этому была приурочена масса торжественных мероприятий. В частности, в Софии Киевской состоялся молебен "Благословение Украины", а на Майдане Независимости прошел парад, перед которым президент Владимир Зеленский произнес воодушевляющую речь.