Инициатором патриотического настроения стал пилот, поприветствовавший пассажиров словами "Слава Украине".

Пока в Киеве проходил торжественный военный парад ко Дню Независимости Украины, украинцы, летевшие в Египет, поздравили страну исполнением гимна.

Об этом сообщает "24 канал".

Видео с исполнением "Ще не вмерла Україна" было записано 24 августа на рейсе авиакомпании SkyUp Airlines из Львова.

Читайте такжеНиагарский водопад подсветят цветами флага Украины – где смотреть онлайнКак видно на ролике, гимн пел практически весь салон.

По словам очевидцев, инициатором патриотического настроения стал пилот, который поприветствовал пассажиров словами "Слава Украине".

Напомним, что 24 августа в Украине и за пределами страны отмечали 30-летие ее Независимости.

Этому была приурочена масса торжественных мероприятий. В частности, в Софии Киевской состоялся молебен "Благословение Украины", а на Майдане Независимости прошел парад, перед которым президент Владимир Зеленский произнес воодушевляющую речь.

Автор: Станислав Кожемякин