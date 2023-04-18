Синоптики ожидают частичных затоплений в населенных пунктах на Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах.

В четырех областях Украины объявлен красный уровень опасности из-за паводков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"18-19 апреля в результате пропуска весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада будет продолжаться затопление пойменных территорий и отмечаться частичное затопление прирусловых территорий в ряде приречных населенных пунктов на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях", – говорится в сообщении.

Также синоптики предупреждают о возможном затоплении пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности, желтый).

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Весенние паводки в Украине

Вследствие сильных дождей в Украине с апреля происходит поднятие уровня воды в реках и фиксируются затопления прибрежных территорий. В частности, в Киеве коммунальные службы готовятся к возможным осложнениям и завтра проведут специальные учения.

В то же время в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям успокоили население, что катастрофического и масштабного затопления в Киеве уже не будет. По словам начальника отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра Ильи Перевозчикова, на сегодняшнее утро в столице была зафиксирована стабилизация и некоторое снижение уровня воды.

На севере Украины гидрологическая ситуация контролируемая. 17 апреля в ГСЧС сообщили, что на севере Украины начали снижаться темпы поднятия уровня воды в реках.