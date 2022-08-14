Никаких объяснений своим действиям мужчина пока не дает.

В Ровно сообщено о подозрении мужчине, который порвал и потоптал украинский флаг.

Об этом сообщает полиция Ровенской области в Facebook.

В сообщении сказано, что 34-летний житель на улице Князя Романа, "применяя силу, снял прикрепленную к зданию многоэтажки деревянную рукоятку с государственным флагом Украины, и переломив его на две части, сорвал полотно". "Затем в присутствии прохожих, демонстративно бросил его на землю и начал топтать и вытирать об него ноги, проявляя собственное пренебрежительное отношение к государственному символу Украины",- отмечают в полиции. В сообщении сказано, что после этого мужчина с места происшествия скрылся, однако патрульные полицейские разыскали его неподалеку. "По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от освидетельствования отказался", - сообщает полиция.

Следователем Ровенского РУП злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 338 Уголовного кодекса Украины. Он подозревается в публичном надругательстве над Государственным Флагом Украины и находится в изоляторе временного содержания

В полиции отмечают, что никаких объяснений своим действиям мужчина пока не дает. "За содеянное ему может грозить до трех лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Напомним, Нацполиция провела обыски у сына экс-директора Ривненской АЭС, который до смерти избил женщину.

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