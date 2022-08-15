Дима Жук ответил, если ли между ним и Кароль любовь.

Недавно стало известно, что певица Тина Кароль стала продюсером своего хореографа Димы Жука. В сети заподозрили, что между ними не только рабочие отношения, но и романтические.

В программе "ЖВЛ" Жук признался, что Тина - его босс, он воспринимает ее как ментора, она помогает ему и подталкивает к новым свершениям.

При этом на четкий вопрос журналистки, есть ли между ними любовь, Дима с улыбкой на лице сказал: "Я не понимаю о чем вы".

Отметим, уже много лет Тина Кароль живет одна. После смерти супруга Евгения Огира она так и не встретила того самого человека, с которым смогла бы создать семью.

У нее есть сын от покойного Огира, который учится за границей. При этом певица неоднократно говорила о том, что готова к новым отношениям и очень хочет родить дочку. Она не исключает, что может удочерить ребенка.

Напомним, ранее Тина Кароль показала повзрослевшего сына с гербом на груди.

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