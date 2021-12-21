Отец мальчика погиб за три недели до его дня рождения.

Во Львове семья несколько дней искала особенную игрушку, чтобы организовать для мальчика последний подарок от погибшего на Донбассе военнослужащего Юрия Кругликова. Ребенок рассказал, что к нему во сне пришел папа и пообещал ему подарить коричневого мишку в шапке.

История произошла в 2014 году, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что отец мальчика – опытный военный. Он участвовал в миротворческих миссиях по всему миру. И когда на Донбассе началась война, он отправился туда.

Во время одного из своих возвращений домой Юрий Кругликов пообещал 3-летнему сыну приехать на его день рождения, но за три недели до этого погиб. Машина с военными взорвалась недалеко от Старобельска в Луганской области.

Читайте такжеМыл машины, чтобы заработать: в Чернигове полицейские осуществили мечту 8-летнего мальчика (видео)Мама мальчика решила совершить чудо для своего сына и разыскать описанную ребенком игрушку из сна. Задача была не из простых – в магазинах такого медвежонка нигде не было. Игрушку искали все: бабушки с дедушками, коллеги и друзья семьи.

И то, что произошло накануне дня рождения мальчика, в семье сравнивают с настоящим чудом. За день до праздника подруга мамы мальчика передала им такого медвежонка. Она рассказала, что купила своим детям игрушку и спрятала на чердаке. И этот мишка "живет" на кровати мальчика до сих пор.

"Я еще не успела проснуться, еще светало. А он начинает кричать, что есть медвежонок. И эта его фраза: он такой, как говорил папа", – рассказала мама мальчика.

Ранее сообщалось, как на Закарпатье мальчик через полицию разыскал Святого Николая ради подарка для братика.

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Автор: Катерина Шварц