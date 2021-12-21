Во Львове семья несколько дней искала особенную игрушку, чтобы организовать для мальчика последний подарок от погибшего на Донбассе военнослужащего Юрия Кругликова. Ребенок рассказал, что к нему во сне пришел папа и пообещал ему подарить коричневого мишку в шапке.
История произошла в 2014 году, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что отец мальчика – опытный военный. Он участвовал в миротворческих миссиях по всему миру. И когда на Донбассе началась война, он отправился туда.
Во время одного из своих возвращений домой Юрий Кругликов пообещал 3-летнему сыну приехать на его день рождения, но за три недели до этого погиб. Машина с военными взорвалась недалеко от Старобельска в Луганской области.
Читайте такжеМыл машины, чтобы заработать: в Чернигове полицейские осуществили мечту 8-летнего мальчика (видео)Мама мальчика решила совершить чудо для своего сына и разыскать описанную ребенком игрушку из сна. Задача была не из простых – в магазинах такого медвежонка нигде не было. Игрушку искали все: бабушки с дедушками, коллеги и друзья семьи.
И то, что произошло накануне дня рождения мальчика, в семье сравнивают с настоящим чудом. За день до праздника подруга мамы мальчика передала им такого медвежонка. Она рассказала, что купила своим детям игрушку и спрятала на чердаке. И этот мишка "живет" на кровати мальчика до сих пор.
"Я еще не успела проснуться, еще светало. А он начинает кричать, что есть медвежонок. И эта его фраза: он такой, как говорил папа", – рассказала мама мальчика.
Ранее сообщалось, как на Закарпатье мальчик через полицию разыскал Святого Николая ради подарка для братика.