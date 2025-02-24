"Украинская команда" передала на передовую очередную партию помощи – квадроциклы для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады. Волонтеры также призвали украинцев не поддаваться "эмоциональным качелям", которые нам намеренно устраивают, а продолжать поддерживать защитников. Об этом сообщил Facebook-странице руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Эти ребята уже более 10 лет бьют врага. С начала полномасштабного вторжения они обороняли Черниговщину, давали отпор оркам в Донецкой области, сейчас – учат их уму-разуму на Курщине. Квадроциклы для них – это быстрота и мобильность. А значит – преимущество над врагом и сохраненные жизни", - заявил Артур Палатный.

Руководитель волонтерского штаба призвал продолжать поддерживать защитников.

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"Друзья, сегодня исполняется три года с начала полномасштабного вторжения россии. Сейчас нас пытаются эмоционально раскачать. Но нельзя дать эмоциям или обидам ослепить нас. Наши воины продолжают героически бороться с оккупантами. А мы продолжаем помогать защитникам. Вместе обязательно победим!" – подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что за три года полномасштабной войны "Украинская команда" передала 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен. В частности, военные получили от волонтеров более 3100 дронов и 90 автомобилей.