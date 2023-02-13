По его словам, это не первое такое предложение с 2014 года.

Основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега подтвердил, что может стать заместителем министра обороны Алексея Резникова по вопросам цифровой трансформации.

Как написал Дейнега в Facebook, это не первое подобное предложение за время войны с 2014 года. Однако сейчас он согласился, поскольку нет обязательств, которые его сдерживали, а журналистская работа позволила увидеть войну под новыми углами. В частности, что единственным преимуществом Украины в войне может быть только техническая и мотивация.

"Если я таки зайду на должность – то вот что будет дальше. Будет карт-бланш от министра - разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка кадров, для которых IТ сектор МОУ мог стать сферой их интересов или возможностью не пойти в военкомат, или служить в армии только на бумаге, не принося реальной пользы", - отметил он.

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Учредитель фонда утверждает, что убедиться в его честной работе в фонде можно будет, увидев его декларацию.

"Два года назад я продал свою квартиру и вложил деньги в новостройку, которая должна была достроиться до конца моего кругосветного путешествия и теперь неизвестно, построится ли вообще. Разницу между этим + накопления я отложил, чтобы поехать в свою кругосветку. Еще есть машина. Ее я планировал продать, если по кругосветке не уложусь в бюджет. Декларация будет довольно скромной и не изменится до конца моей каденции", - сказал он.

По словам Дейнеги, он планирует оставаться на этом посту не более двух лет и будет стараться уйти даже раньше этого срока.

"Я планирую прийти на должность по принципу год+год. По результатам первого года принять вместе с министром решение будет ли второй, подготовить команду, довести дела до необратимых результатов и уйти. Я не планирую оставаться на этом посту более двух лет и буду очень стараться уйти раньше, но оставив после себя добрый и функционирующий без меня организм. Организм, который работает исключительно в национальных интересах и за который не стыдно", - подытожил он.

Скандал и кадровые изменения в Минобороны

24 января после скандала с закупкой услуг питания для военных частей замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

На прошлой неделе СМИ распространили информацию о возможной отставке Резникова. 7 февраля он заявил, что делает выводы из ситуации и продолжать реформы.

13 февраля Резников объявил о подаче документов на согласование кандидатур на должности своих заместителей. Тогда СМИ писали, что одним из заместителей может стать Дейнега.

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