Онкобольная Алла Мазур вернулась в эфир и поразила своим образом (фото)

"Лук" ведущая продемонстрировала во время эфира.

Звезда канала "1+1" Алла Мазур вернулась к работе и теперь каждое воскресенье радует поклонников в эфире программы "ТСН.Тиждень".

Читайте также"Она большая молодец": ведущая Лидия Таран рассказала, как Алла Мазур борется с раком (видео)

Как настоящая модница, ведущая экспериментирует с образами. А один из недавних "луков" звезды очень приятно удивил ее поклонников. Так, во время эфира "ТСН.Тиждень" Алла Мазур появилась в роскошном платье-вышиванке темно-синего цвета. Соответствующие фото публикует ТСН.

"Я особенно рада приветствовать вас, ибо пока лечилась и оперировалась, чтобы мы могли видеться и дальше, страна проходила свое испытание – вошла в карантин и уже собирается из него выходить", - сказала в эфире Мазур.

Напомним, что несколько недель назад Алла Мазур сообщила поклонникам о ходе своего онкозаболевания. Ведущая поделилась, что основная часть лечения позади, у нее хорошие прогнозы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram