На днях похоронили останки 63 погибших местных жителей.

В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили весной.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Рубежном оккупанты начали хоронить горожан, которых они убили в марте-апреле... На днях похоронили останки 63 погибших местных жителей, которых они убили четыре месяца назад", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, со дня на день ситуация на оккупированной территории Луганской области ухудшается. Назревает гуманитарная катастрофа. В то же время оккупанты все еще не могут захватить два свободных населенных пункта.

На временно оккупированных территориях захватчики уничтожают все украинское, а проукраинское население "бросают на подвал". Захватчики до сих пор не могут удовлетворить элементарные потребности людей (вода, еда, лекарства).

"Возьмем Рубежное или Северодонецк. Эти города в отопительный сезон не смогут зайти, там будет огромная проблема. Есть вода, которую берут из скважин, потому что центральное водоснабжение разрушено. Так вот эта вода уже заражена, потому что они долгое время не забирали трупы. Тела разлагались на жаре. Сейчас люди массово отравляются, дизентирия-огромная проблема", - заявил ранее Гайдай.

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