Также по данным областной прокуратуры, ранены три человека, среди них - несовершеннолетняя девушка.

В Херсоне, во время эвакуации жителей с подтопленной территории, российские террористы в очередной раз обстреляли спасателей, которые вывозили людей.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в результате этого обстрела была повреждена техника, с помощью которой наши ребята спасали тех, кто не мог самостоятельно выбраться из ловушки, которую устроили россияне.

Повреждения получили болотоход "Богун", медицинский автомобиль "Renault Trafic" и специальный аварийно-спасательный автомобиль среднего класса (САРМ-С). Пострадавших среди личного состава, к счастью, нет.

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Также по данным областной прокуратуры, ранены три человека, среди них - несовершеннолетняя девушка.

Обстрелы Херсона российскими оккупантами

8 июня российские захватчики, кроме того, что осуществляли уже привычные обстрелы по территории Херсонщины, также прицельно били по району, где продолжается эвакуация людей. В результате ранения получили гражданские, а также спасатели и правоохранители.

Местные власти Херсонщины призвали волонтеров временно воздержаться от посещения Херсона из-за активизации российских обстрелов.

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