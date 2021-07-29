Музей обустроят в квартире, где проживал сатирик.

Одесский городской совет решил создать музей писателя-сатирика Михаила Жванецкого, умершего в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли депутаты сегодня на сессии.

Музей разместят в историческом центре – по ул. Старопортофранковской, 133, в квартире № 16 (первый этаж), где длительное время писатель проживал. В этой квартире хранятся музейные собрания знаменитого сатирика.

Как отметил мэр города Геннадий Труханов, музей будет создан с согласия семьи Жванецкого.

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В целях реализации проекта сегодня депутаты создали коммунальное учреждение "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого", утвержден его устав.

Согласно решению, оно создано с целью изучения, сохранения, использования и популяризации памятников и информации, связанных с жизнью и творчеством выдающегося писателя-сатирика.

"Также для привлечения граждан к достижениям национальной литературы", - говорится в решении. В частности, это предполагает выявление, сбор, хранение, изучение различных предметов и коллекций, связанных с жизнью и творческим наследием Жванецкого.

Планируется, музей будут посещать многочисленные экскурсанты. Также в перспективе - проведение тематических конференций, "круглых столов", выставок, творческих встреч, конкурсов, театрализованных зрелищ, фестивалей, мастер-классов и другого.

6 ноября 2020 года на 87-м году жизни умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий. В связи с его смертью в Одессе был объявлен траур.

Михаил Жванецкий: что известно

Народный артист Украины, писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, умер 6 ноября 2020 года в Москве.

Окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности "Инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов". Работал в Одесском порту механиком. В студенческие годы участвовал в самодеятельности, начал писать миниатюры и монологи, которые часто сам и исполнял в студенческом театре "Парнас-2".

Впоследствии, переехав в Россию, работал в театре Аркадия Райкина, в дальнейшем вместе с Романом Карцевым и Виктором Ильченко создал Одесский театр миниатюр. Также является создателем собственного театра, автором сотен популярных миниатюр и ряда книг.

Автор: Лариса Козовая