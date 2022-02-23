По словам главы Одесской областной госадминистрации, в исправительной колонии есть почти 3 тыс. мест со всей инфраструктурой.

В Одессе смогут разместить людей, которым возможно придется уехать с востока Украины из-за агрессии РФ, в санаториях и неработающей женской колонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

Он подчеркнул, что Одесский регион готов принять, в случае необходимости, жителей подконтрольной Украине территории в Луганской и Донецкой областях.

"Мы сейчас рассматриваем возможности санатория "Куяльник"... у нас есть места в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия" – там можно принять людей уже сегодня. Также сегодня есть 74-я женская колония, которая сейчас находится на консервации", - сказал Гриневецкий.

По его словам, в этой колонии, расположенной в областном центре, можно разместить почти 3 тыс. лиц, и в ней есть вся необходимая инфраструктура, включая Дом культуры, детсад, спортивные площадки.

Мэр Одессы Геннадий Труханов, в свою очередь, добавил, что город готов принять детей, лишенных родительской опеки. Этим детям будет предоставлена возможность оздоровления.

Справка УНИАН. Черноморская исправительная колония №74 (женская) расположена в Одессе на ул. Люстдорфская дорога. Министерство юстиции приняло решение ее законсервировать и в дальнейшем выставить на продажу. Всех заключенных женщин перевели в другие исправительные учреждения.

Ранее УНИАН уже сообщал, что о готовности принять переселенцев из Донбасса заговорили и на Харьковщине.

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