Жительница Израиля подозревает, что при искусственном оплодотворении незаконно использовали ее яйцеклетки.

Суд Чернигова начал рассматривать иск женщины, утверждающей, что она может быть биологической матерью Анны-Марии - девочки, которую родила самая старшая мать Украины Валентина Подвербная.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеСамая старшая мать Украины просит оставить ее и девочку в покое11 лет назад Валентина Подвербная, которой сейчас 76 лет, благодаря искусственному оплодотворению родила первенца - дочь Анну-Марию.

Искусственное оплодотворение Валентине Подвербной делал в Киеве врач Игорь Ильин. Это происходило в медучреждении, которого уже не существует. Процедура стоила женщине долгих лет работы на черниговском базаре, а забеременеть получилось только с третьего раза.

Оксана Спектор, ныне проживающая в Израиле, хранила свои яйцеклетки в той же клинике. Она считает, что дочь Подвербной очень похожа на нее, и поэтому подозревает, что для оплодотворения Валентины врачи использовали ее яйцеклетки. Женщина не давала разрешения на это и теперь добивается проведения ДНК-теста и признания именно ее матерью девочки. Подробнее о требованиях истицы УНИАН сообщал ранее.

Гражданское дело рассматривает Новозаводской райсуд Чернигова, заседание по делу состоялось 12 января. Следующее назначили на 21 февраля.

Дело будуть слушать в закрытом режиме - без прессы, как этого требовала истица.

Интересы 76-летней мамочки представляет адвокат Валентина Роговец. Она называет претензии Спектор беспочвенными.

"Я считаю, что заявление является необоснованным. Все, что могу сказать. Там много оснований, почему я считаю, что оно не обоснована, очень много", – сказала она.

Примечательно, что это первый подобный публичный скандал в украинской репродуктологии.

Мать воспитывает Анну-Марию сама. В 2013 году сообщалось, что Валентина Подвербная попрошайничает с ребенком прося милостыню у водителей. Соцслужбы не смогли подтвердить этот факт - женщина отказалась с ними общаться. Избегает Подвербная и общении со СМИ.

В 2017 году девочка пошла в школу.

Вас также могут заинтересовать новости: