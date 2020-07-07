У Зеленского осудили массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове

Представительство президента в АРК подчеркивает, что такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове.

Представительство президента Украины в Крыму осуждает массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях к перечню преступлений РФ.

Об этом говорится в сообщении представительства в Facebook.

У Зеленского отметили, что в четырех районах Крыма одновременно с 4:00 проводят обыски. «ФСБ ворвалось в семь домов крымских татар, мусульман и забрало шесть активистов на автомобилях без номеров», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве демонтировали рекламу СБУ перед посольством РФ, но потом вернули на место (фото)

В ведомстве подчеркивают, что такие действия являются продолжением политики Российской Федерации по созданию атмосферы страха на полуострове и преследования каждого гражданина с активной гражданской позицией.

«Среди задержанных - общественные журналисты, наблюдатели в судах по политически мотивированным делам, религиозные наблюдатели и т.д. Фамилии тех, кто был задержан сегодня: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим», - указывается в сообщении.

Представительство президента Украины в Крыму осуждает действия оккупационной администрации по преследованию граждан Украины с гражданской позицией, документирует каждый случай и приобщает информацию о политически мотивированных преследованиях к перечню преступлений Российской Федерации, совершаемых на территории временно оккупированного Крымского полуострова.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 июля, в нескольких районах оккупированного Россией Крыма после массовых обысков, которые прошли утром, задержаны не менее шести крымских татар.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram